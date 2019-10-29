Ашхабад, , 19:44 — REGNUM Туркменский спортсмен завоевал бронзовую медаль на первенстве Азии по тяжелой атлетике среди юниоров, проходившем в столице Северной Кореи, передает «Orient».

Атаджан Дайиев занял третье призовое место в весовой категории свыше 102 кг, подняв в сумме двоеборья вес в 325 кг. Малой серебряной награды атлет из Туркмении удостоился в дисциплине «толчок» с показателем 182 кг.

Лидером чемпионата в весовой категории плюс 102 кг стал спортсмен из Южной Кореи, а второе место досталось тяжелоатлету из Узбекистана.