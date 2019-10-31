Атланта, США, , 13:04 — REGNUM «Торонто» сыграет с «Сиэтл Саундерс» в финале плей-офф американской футбольной лиги MLS.

В полуфинале «Торонто» встречался на выезде с «Атлантой Юнайтед» и одержал победу со счётом 2:1. В составе «Атланты» гол забил полузащитник Юлиан Грессель, после чего «Торонто» смог забить дважды — отличились Николя Бенезе и Ник Дэлеон.

Ранее в первом полуфинале «Сиэтл Саундерс» в гостях обыграл победителя регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» со счётом 3:1.

Финальный матч между «Сиэтл Саундерс» и «Торонто» состоится 10 ноября.

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