Лос-Анджелес, США, , 10:52 — REGNUM «Лос-Анджелес» одержал победу над Лос-Анджелес Гэлакси» в матче в полуфинале Западной конференции американской лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Лос-Анджелеса» дубль оформи лучший бомбардир регулярного чемпионата Карлос Вела. Также дубль на счету форварда Адама Диоманде. Ещё один гол забил Диего Росси.

В составе «Гэлакси» точными ударами отметились Кристиан Павон, Златан Ибрагимович и Рольф Фельтшер.

Таким образом, «Лос-Анджелес» вышел в финал Западной конференции, в котором сыграет с «Сиэтл Саундерс». Матч состоится 30 октября.

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