Арнем, Нидерланды, , 14:17 — REGNUM Полузащитник Ришедли Базур вернулся к тренировкам с командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

«Базур принёс свои извинения и с сегодняшнего дня сможет выходить на поле», — говорится в сообщении.

Ранее между игроками «Витесса» Базуром и Джей-Роем Гротом произошёл конфликт, который обернулся потасовкой. Во время тренировки Грот и Базур столкнулись, после чего последний пообещал разобраться в раздевалке. Слуцкий выгнал Базура с тренировки. Уходя, тот в нецензурной форме заявил тренеру: «я не хочу играть за твою команду».

Напомним, после 11 туров «Витесс» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Голландии. В активе команды 23 очка.

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