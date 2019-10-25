Москва, , 12:25 — REGNUM Всемирному антидопинговому агентству (WADA) следует как можно скорее принять решение о соответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. С таким призывом к WADA на очередном заседании во французском Страсбурге обратился специальный комитет Европейского координационного совета по взаимодействию антидопинговым агентством (CAHAMA). Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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«Все страны Европы, входящие в CAHAMA, призывают Всемирное антидопинговое агентство не затягивать с рассмотрением ответов российских экспертов на вопросы WADA о возможных манипуляциях с базой данных московской лаборатории», — приводит ТАСС слова Пахноцкой.

При этом отмечается необходимость соблюдения всех процедур, предшествующих вынесению вердикта.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года исполком WADA восстановил статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. В январе 2019 года было объявлено, что статус соответствия РУСАДА сохранён.

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Однако в сентябре 2019 года журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. WADA дало России три недели, чтобы предоставить объяснения по этому вопросу.

В октябре председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор сообщил, что встреча с участием представителей WADA и экспертов из России на тему изменений в базе данных московской лаборатории РУСАДА перенесена на неопределённое время.

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