Лозанна, Швейцария, , 10:47 — REGNUM Встреча с участием представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экспертов из России на тему изменений в базе данных московской лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА) перенесена на неопределенное время. Об этом 20 октября сообщил председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор.

«Как вы знаете, российский ответ пришел на прошлой неделе, он рассматривается экспертами. Встреча должна была состояться на следующей неделе, но была отложена», — приводит ТАСС слова председателя комитета WADA по соответствию.

Также он рассказал, что встреча была перенесена из-за того, что экспертам WADA необходимо больше времени для того, чтобы разобраться с полученной ими информацией и проанализировать её должным образом.

При этом Тейлор подчеркнул, что от проведения этой встречи зависит срок проведения заседания комитета по соответствию, на котором предполагается выработка рекомендации исполкому WADA по вопросу целесообразности применения санкций к РУСАДА.

«Это означает, что сейчас мы ждем, когда они скажут нам, сколько времени это займет. Даты я не знаю, ее мне должны сказать эксперты», — заявил Джонатан Тейлор.

Отметим, передача базы данных московской лаборатории была одним из условий восстановления в правах РУСАДА. Россия передала WADA необходимые данные, однако позднее у экспертов международного агентства возникло сомнение в целостности переданной им базы данных. В случае не восстановления РУСАДА в правах российские спортсмены могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.