Лос-Анджелес, США, , 08:32 — REGNUM Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела стал лучшим бомбардиром MLS. На счету форварда 34 гола в завершившемся сезоне регулярного чемпионата.

Вела выиграл бомбардирскую гонку у нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, который завершил сезон с 30 забитыми мячами.

Отметим, что Вела установил рекорд MLS. Ранее никто из футболистов не забивал более 31 гола в американской лиге.

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