Турин, Италия, , 13:15 — REGNUM Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 22 октября в Турине.

В настоящее время «Локомотив» идёт на третьем месте турнирной таблицы группы D, на счету команды три очка после двух туров. «Железнодорожники» выиграли в гостях у «Байера» со счётом 2:1, а затем проиграли мадридскому «Атлетико» дома — 0:2.

«Ювентус», в свою очередь, на выезде сыграл вничью с «Атлетико» — 2:2, после чего дома разгромил «Байер» — 3:0. «Ювентус» и «Атлетико» набрали по четыре очка после двух туров.

Добавим, что «Ювентус» и «Локомотив» встречались между собой в 1993 году на стадии 1/32 финала Кубка УЕФА. Тогда туринский клуб одержал победы в обоих матчах — 3:0 и 1:0.

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