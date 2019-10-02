Москва, , 08:20 — REGNUM Московский «Локомотив» на домашнем поле потерпел поражение от мадридского «Атлетико» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, которая состоялась 1 октября в Москве, завершилась со счётом 2:0.

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«Локомотив» собранно начал матч, но гости довольно быстро забрали инициативу в свои руки. Первый гол в матче забил 19-летний португальский нападающий Жоау Фелиш. После этого гости перешли к плотной игре в обороне. Прекрасные шансы забить ответный гол, которые были у «Локомотива», московские футболисты не реализовали. Второй мяч в ворота соперников на 58-й минуте отправил Томас Парти.

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В другом матче второго тура в группе D «Ювентус» на своем поле разгромил «Байер» — 3:0. Таким образом, на данный момент «Ювентус» и «Атлетико» набрали по четыре очка, «Локомотив» — три, «Байер» очков не имеет. В третьем туре «Локомотив» сыграет с «Ювентусом».

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