Антверпен, Бельгия, , 12:17 — REGNUM Британский теннисист Энди Маррей выиграл турнир в Антверпене (Бельгия). В финале он обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. Маррей девять раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника подал 12 эйсов, одна ошибка на подаче и четыре брейка.

Отметим, что Маррей выиграл первый титул с марта с 2017 года. В январе 2019 года он собирался завершить карьеру из-за травмы бедра, однако после операции вновь вернулся на корт. Всего за свою карьеру он выиграл 46 титулов, в том числе дважды — Олимпийские игры.

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