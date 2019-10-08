Мельбурн, Австралия, , 13:21 — REGNUM Британский теннисист Энди Маррей, бывшая первая ракетка мира, подтвердил своё участие в Открытом чемпионате Австралии в 2020 году. Об этом 8 октября сообщили на странице турнира в Twitter.

В последний раз Маррей выступал на турнирах серии «Большого шлема» в январе 2019 года, когда проходил предыдущий Australian Open. Тогда он проиграл в матче первого круга Роберто Баутисте-Агуту, после чего объявил о завершении карьеры из-за травмы.

Однако после турнира ему провели повторную операцию на тазобедренном суставе. После окончания восстановительного периода он вернулся на корт и выступил на нескольких турнирах, в том числе на Уимблдоне в парном разряде и миксте.

Напомним, 32-летний Маррей является двукратным олимпийским чемпионом (2012, 2016), а также двукратным победителем Уимблдона (2013, 2016) и чемпионом US Open (2012). На Australian Open он пять раз выходил в финал, однако не сумел добиться победы.

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