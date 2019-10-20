Москва, , 21:34 — REGNUM Футболисты московского «Динамо» на своем поле сыграли вничью с клубом «Краснодар» в матче тринадцатого тура чемпионата России. Встреча, завершившаяся со счетом 1:1, прошла 20 октября на «ВТБ-Арене в Москве.

В составе хозяев поля мяч забил Григорий Морозов, у гостей голевыми действиями отметился Александр Мартынович.

Отметим, что после тринадцати матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-лиге (РПЛ), имея в активе 27 очков.

Клуб «Динамо», набравший 11 баллов, находится на пятнадцатой позиции.

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