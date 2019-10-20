Тула, , 18:55 — REGNUM Тульский «Арсенал» сыграл вничью с клубом «Сочи» в матче тринадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча, завершившаяся со счетом 1:1, прошла 20 октября на стадионе «Арсенал» в Туле.

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В составе хозяев поля мяч забил Александр Ломовицкий, у гостей голевыми действиями отметился Андрей Мостовой.

Отметим, что после тринадцати матчей в чемпионате России «Арсенал» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. Клуб «Сочи», набравший 13 баллов, находится на тринадцатой позиции.

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