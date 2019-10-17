Москва, , 15:36 — REGNUM Голландская теннисистка Кики Бертенс одержала победу над представительницей Эстонии Кайей Канепи во втором круге Кубка Кремля. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 17 минут, завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Бертенс шесть раз подала навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, пять ошибок на подаче и пять брейков.

Отметим, что в третьем сете Бертенс смогла отыграться со счёта 1:4.

В четвертьфинале турнира Бертенс сыграет с победительницей матча между латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой и представительницей Франции Кристиной Младенович.

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