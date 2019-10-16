Москва, , 14:59 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над соотечественницей Анной Калинской во втором круге Кубка Кремля. Встреча, продолжавшаяся 48 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:1.

Александрова 11 раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, три ошибки на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Александрова сыграет с победительницей матча между хорватской теннисисткой Донной Векич и представительницей Чехии Каролиной Муховой.

Читайте также: Швейцарская теннисистка Бенчич вышла в четвертьфинал Кубка Кремля