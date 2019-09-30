Лос-Анджелес, США, , 11:45 — REGNUM «Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел поражение от «Ванкувер Уайткэпс» в матче американской лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 3:4.

В составе «Гэлакси» голы забили нападающие Златан Ибрагимович и Уриэль Антуна и полузащитник Крис Понтиус. У «Ванкувера» голами отметились Донил Хенри, Телониус Бэр, Тосайн Рикетс и Мичаэль Чиринос.

На сегодняшний день «Гэлакси» занимает седьмое место в турнирной таблице MLS, в активе команды 51 очко в 33 матчах.

Ибрагимович идёт на втором месте в списке бомбардиров, на его счету 29 голов в 28 матчах. Он отстаёт на два гола от форварда «Лос-Анджелеса» Карлоса Велы.

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