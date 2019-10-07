Улан-Удэ, , 08:17 — REGNUM Российская спортсменка Людмила Воронцова одержала победу в своём первом бою на чемпионате мира по боксу среди женщин и вышла в 1/8 финала. 5 сентября она вышла на ринг против немки Рамоны Граефф в весовой категории до 57 кг.

По итогам боя все пять судей отдали победу представительнице России. Напомним, она является уроженкой Бурятии, в столице которой проходит чемпионат.«Я была уверена в своей победе. Я боксирую на своей земле, и мне родные стены помогают. Я настроена только на золото, поэтому рассчитываю силы на все бои. Про прошедший поединок могу сказать лишь то, что он прошел нормально. Это первый бой на турнире, а дальше будет лучше», — передаёт слова спортсменки Федерация бокса России.

Следующий бой Воронцова проведёт 8 октября с Микаэлой Уолш из Ирландии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 1/8 финала также вышли россиянки Лилия Аетбаева, выступающая в весе до 51 кг и Саадат Далгатова (69 кг).

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