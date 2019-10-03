Улан-Удэ, , 15:18 — REGNUM В четверг 3 октября состоялись первые бои чемпионата мира по боксу среди женщин, который проходит в Улан-Удэ. В весовой категории до 51 кг россиянка Лилия Аетбаева в трёх раундах одолела представительницу Алжира Буаламу Роумайсу.

Таким образом она вышла в 1/8 финала. Имя следующей соперницы Аетбаевой станет известно позже.

Напомним, 4 октября пройдут сразу два поединка с участием российских спортсменок. В весовой категории до 60 кгНаталья Шадрина, являющаяся капитаном сборной России, в 1/32 финала встретится с Имайной Хелифой из Алжира. В весе до 69 кгСаадат Далгатовав 1/16 финала встретится с Эрденетуей Энхбаатарой из Монголии.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония открытия чемпионата прошла 2 октября. Зрители, наблюдавшие в прямом эфире отметили, что устроенное организаторами красочное шоу было не хуже, чем на открытиях Олимпиад.

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