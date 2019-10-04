Улан-Удэ, , 15:51 — REGNUM Третья победа российских представителей на чемпионате мира по боксу среди женщин, который проходит в эти дни в столице Бурятии Улан-Удэ. Саадат Далгатова в весовой категории до 69 кг одержала верх над спортсменкой из Монголии Эрденетуей Энхбаатар.

По итогам трёх раундов пятеро судей единогласным решением отдали победу россиянке, которая таким образом выходит в 1/8 финала.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня также одержала победу капитан российской сборной Наталья Шадрина. Она, напомним, является уроженкой Бурятии. В первый день соревнований 3 октября россиянка Лилия Аетбаева одолела представительницу Алжира.

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