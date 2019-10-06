Лондон, , 13:58 — REGNUM Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпрад рассказал, что нудно предпринять американскому полузащитнику команды Кристиану Пулишичу, чтобы занять место в основном составе. Его слова 6 октября приводит Sky Sport.

«Ему нужно работать наравне со всеми в составе, чтобы показать, что он достоин играть», — заявил Лэпард, отвечая на вопрос о ситуации, которая сложилась с американским футболистом.

Также главный тренер «Челси» подчеркнул, что это требуется от всех игроков команды и рассказал, что он поговорил с футболистом, разъяснив ему стандарты «Челси».

Кроме этого, Фрэнк Лэмпард отметил, что игрок переехал в другую страну и сменил чемпионат, а кроме этого ему только 21 год, а потому он слишком волнуется из-за данной ситуации и ему стоит успокоиться.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что Кристиан Пулишич, не закрепившийся в основном составе «Челси», может покинуть команду во время зимнего трансферного окна.