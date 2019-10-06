Лондон, , 13:28 — REGNUM Американский полузащитник футбольного лондонского клуба «Челси» Кристиан Пулишич может покинуть команду во время зимнего трансферного окна. Об этом 6 октября сообщает Daily Mail.

По данным издания, причиной такого намерения 21-летнего футболиста стало отсутствие игровой практики, так как игрок с начала сезона, так и не смог закрепиться в основном составе. Он был в запасе в последних трех матчах английского чемпионата и не попал в заявку матч в групповом этапе Лиги чемпионов с командой «Лилль».

Также отмечается, что Пулишич разочарован отношением тренерского штаба и думает о смене клуба если не сможет играть в основном составе в течение нескольких месяцев.

Напомним, Кристиан Пулишич перешёл в «Челси» из дортмундской «Боруссии» летом нынешнего года за £58 млн.