Арнем, Нидерланды, , 09:29 — REGNUM Российский специалист Леонид Слуцкий, являющийся главным тренером футбольного клуба «Витесс» из Арнема, заявил, что он, возможно, является нетипичным русским, так как не пьёт и не любит водку. Такое заявление он сделал 6 октября во время своего интервью с корреспондентом FOX Sports.

Леонид Слуцкий Mikhail Slain

«Не люблю водку и вообще не пью алкоголь», — заявил Слуцкий, отвечая на вопрос о том, как он относится к русской водке.

Также российский тренер отметил, что то, что русские любят водку, является стереотипом о России, однако это не так.

После этого корреспондент задал российскому специалисту уточняющий вопрос о том правда ли, что он не пьёт водку, отметив, что главный тренер «Витесса» улыбается, а это — не очень частое явление.

«Да. Возможно, я нетипичный русский», — ответил Леонид Слуцкий.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее «Витесс» Слуцкого обыграл команду «Утрехт» в матче девятого тура чемпионата Нидерландов со счетом 2:1.