Арнем, Нидерланды, , 09:06 — REGNUM Футбольный клуб «Витесс» из Арнема, в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, переиграл команду «Утрехт» в матче девятого тур чемпионата Нидерландов по футболу.

Игра прошла на поле стадиона «Гелредом» в Арнеме и закончилась победой гостей со счетом 2:1.

Голами в составе победителей отличились английский защитник Макс Кларк (9-я минута) и словенский форвард Тим Матавж (68-я).

У их оппонентов мяч на счету хавбека Адама Махера (38-я).

Отметим, по итогам матча «Витесс» Слуцкого набрал 20 очков, что позволило ему занять трете место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. У «Утрехта» 14 очков и шестая строчка.