Улан-Удэ, , 14:14 — REGNUM Капитан российской сборной Наталья Шадрина одержала первую победу на чемпионате мира по боксу среди женщин. В весовой категории до 60 кг ей противостояла соперница из Алжира Имане Хелиф.

Победа россиянке была присуждена раздельным решением судей — 4:1. Таким образом, Шадрина выходит в 1/16 финала.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в весовой категории до 51 кг россиянкаЛилия Аетбаевав трёх раундах одолела также представительницу Алжира Буаламу Роумайсу.

Сегодня ещё одна российская спортсмена Саадат Далгатова в весе до 69 кг встретится с Эрденетуей Энхбаатарой из Монголии.

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