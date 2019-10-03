Улан-Удэ, , 09:00 — REGNUM Второго октября в столице Бурятии Улан-Удэ прошла жеребьёвка чемпионата мира по боксу среди женщин. О её итогах сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Федерации бокса России.

Первой из российских спортсменок на ринг 3 октября выйдет Лилия Аетбаева (до 51 кг), которая встретится с Буаламой Роумайсой из Алжира.

4 октября Наталья Шадрина (до 60 кг), которая является капитаном сборной России, в 1/32 финала встретится с Имайной Хелифой из Алжира. В тот же день Саадат Далгатова (до 69 кг) в 1/16 финала встретится с Эрденетуей Энхбаатарой из Монголии.

5 октября Людмила Воронцова (до 57) выйдет на ринг против Рамоны Граефф из Германии на стадии 1/16 финала. Галина Головченко (до 75 кг) поспорит за выход в 1/8 финала с Хадией Марди из Марокко.

7 октября Екатерина Пальцева (до 48 кг) в 1/8 финала проведёт бой с победителем в паре Энданг Энданг (Индонезия) — Брианна Локуа (США). Екатерина Дынник (до 64 кг) поспорит за выход в четвертьфинал с австрийкой Джессикой Мессиной.

9 октября Карина Тазабекова (до 54 кг) в 1/8 финала встретится с победителем в паре Ферангиза Хошимова (Узбекистан) — Микиа Крепс (США).10 октября Земфира Магомедалиева (до 81 кг) в четвертьфинале встретится с Эзозахоной Мелиевой из Узбекистана. Кристина Ткачева (свыше 81 кг) в четвертьфинале выйдет на ринг против американки Даниэллы Перкинс.

«Не могу сказать чего-то конкретнее — жеребьевка как жеребьевка. На чемпионат мира приехали все сильнейшие боксеры, но и мы тоже не слабые. Будем боксировать со всеми и будем стремиться только к победам», — прокомментировал результаты главный тренер женской сборной России Иван Шидловский.

Добавим, что все бои предварительной стадии будут проходить вечером, после 18 часов по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, практически ежедневно гостей и участников чемпионата в Улан-Удэ будут развлекать концертами.

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