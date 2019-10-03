Краснодар, , 14:51 — REGNUM «Краснодар» сыграет с испанским «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 3 октября в Краснодар.

Отметим, что ранее «Краснодар» не встречался с «Хетафе» в еврокубковых матчах.

Напомним, в первом туре футболисты «Краснодара» потерпели разгромное поражение от швейцарского «Базеля» со счётом 0:5.

На сегодняшний день «Краснодар» не набрал очков и занимает четвёртое место в группе С. «Хетафе» с тремя очками идёт на втором месте, в первом туре команда обыграла с турецкий «Трабзонспор» — 1:0.

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