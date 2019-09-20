Берн, , 06:48 — REGNUM 19 сентября в рамках 1-го тура группы C Лиги Европы 2019/20 на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле (Швейцария) был разыгран матч между командами «Базель» и «Краснодар». Противостояние завершилось разгромным поражением «быков».

Лучшим игроком в составе «бебби» с оценкой 9.29 стал 26-летний Кевин Буа, оформивший дубль, выигравший 1 верховую дуэль и совершивший 2 отбора. Точность передач футболиста составила 83%. В составе «Краснодара» выделился Вандерсон Масиэл с 7-ю обводками 5-ю нанесенными ударами.

«Краснодар» без очков опустился на последнюю позицию группы C. «Базель», набрав 3 очка, поднялся на первое место, обойдя «Хетафе» по разнице забитых и пропущенных.

Статистика матча («Базель"/"Краснодар»)

Удары 19/17

Удары в створ 9/5

Владение 53%/47%

Нарушения 12/9

Угловые 2/2

Оценки WhoScored 7.53/6.11

Стартовые составы на матч:

«Базель»: Омлин, Кюмарт, Видмер, Альдерете, Петретта, Зуффи, Штокер, Фрай, Буа, Джака, Кабрал.

Запас: Кузманович, Кампо (↑), Окафор (↑), Николич, Риверос (↑), Рамирес, Бергстрём.

«Краснодар»: Сафонов, Спаич, Рамирес, Петров, Мартынович, Ольссон, Камболов, Вилена, Масиэл, Сулейманов, Игнатьев.

Запас: Фьолусон, Ари, Намли (↑), Берг (↑), Уткин (↑), Адамов, Стоцкий.

Бригада арбитров: Маттиас Гестраниус | Ян-Петер Аравирта | Вилли Невалайнен.

Желтые карточки: Штокер — 51, Мартынович — 64.

Забитые мячи: Кевин Буа 9 — 1:0, Кевин Буа (Валентин Штокер) 40 — 2:0, Лука Зуффи 52 — 3:0, Тонни Вилена (автогол) 54 — 4:0, Ноа Окафор 79 — 5:0.