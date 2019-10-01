Нагано, Япония, , 11:03 — REGNUM Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Ирана на Кубке мира. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:18, 24:26, 25:22).

В следующем матче сборная России сыграет с командой Канады 2 октября. Всего российским волейболистам предстоит провести на турнире 11 матчей.

Напомним, Кубок мира — 2019 по волейболу проходит в Японии с 1 по 15 октября. В 2015 году сборная России заняла четвёртое место на Кубке мира.

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