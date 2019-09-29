Осака, Япония, , 11:27 — REGNUM Женская волейбольный сборная России уступила команде Бразилии в заключительном матче Кубке мира по волейболу, проходившего в Осаке

Российские волейболистки уступили бразильянкам со счетом 3−1 (28:26, 25:20, 21:25, 25:19).

Наиболее результативными в составе женской сборной России стали Наталия Гончарова, набравшая в матче 22 очка, и Ксения Парубец, на счету которой 14 очков в матче.

Отметим, несмотря на проигрыш российская женская сборная по волейболу заняла итоговое третье место турнира, что принесло ей бронзовые награды Кубка мира. Первое место заняла сборная Китая, второе — сборная США.

Напомним, это вторая бронза в истории женской сборной России, ранее российские волейболистки становились третьими на мировом первенстве в 2015 году.