Мадрид, 1 октября 2019, 09:47 — REGNUM Дело против нападающего «Барселоны» Лионеля Месси по обвинению в уклонении от уплаты налогов закрыто центральным судом Испании. Об этом сообщает Marca.
Отмечается, что дело закрыто по причине отсутствия информации и доказательств нарушений, а все обвинения были основаны на сообщениях в СМИ.
Судья не увидела причин для продолжения разбирательств по делу, а также того, что действительно было совершено преступление.
Напомним, ранее сообщалось, что Месси и его благотворительный фонд подозреваются в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов.
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