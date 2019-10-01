Мадрид, , 09:47 — REGNUM Дело против нападающего «Барселоны» Лионеля Месси по обвинению в уклонении от уплаты налогов закрыто центральным судом Испании. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что дело закрыто по причине отсутствия информации и доказательств нарушений, а все обвинения были основаны на сообщениях в СМИ.

Судья не увидела причин для продолжения разбирательств по делу, а также того, что действительно было совершено преступление.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси и его благотворительный фонд подозреваются в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов.

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