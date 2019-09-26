Лос-Анджелес, США, , 09:09 — REGNUM «Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Реал Солт-Лейк» в матче американской лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 50-й минуте нападающий «Гэлакси» Кристиан Павон открыл счёт в матче после передачи Златана Ибрагимовича. А в конце второго тайма шведский форвард удвоил преимущество команды после передачи Павона.

В составе «Реал Солт-Лейк» единственный гол забил Недум Онуоха на 89-й минуте.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес Гэлакси» занимает шестое место в турнирной таблице MLS, в активе команды 51 очко в 32 матчах. Ибрагимович идёт на втором месте в списке бомбардиров, на его счету 82 голов в 27 матчах.

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