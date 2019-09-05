Лос-Анджелес, США, , 10:48 — REGNUM Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошёл в символическую сборную американской лиги MLS. Об этом 5 сентября сообщается на странице лиги в Instagram.

Ибрагимович забил гол и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Сиэтл Саундерс» (3:4).

https://www.instagram.com/p/B18-nc5B9Jd/

В последних четырёх играх Ибрагимович забил семь голов. Всего в нынешнем сезоне на его счету 23 мяча в 23 играх, он идёт на втором месте в списке бомбардиров MLS.

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