Лондон, , 07:59 — REGNUM Олимпийская сборная команда России может быть отстранена от участия в летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 22 сентября сообщает британское издание The Telegraph.

Кастет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным издания, такое решение в отношении сборной России может быть принято из-за подозрений в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в начале текущего года.

Также сообщается, что WADA считает, что данными московской лаборатории манипулировали в течение последних 18 месяцев для того чтобы скрыть системное употребление российским спортсменами допинга.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 21 сентября, представитель WADA сообщил, что комитет по соответствию организации представит отчет о проверке базы данных московской антидопинговой лаборатории 24 сентября и поэтому обсуждать вопрос о манипуляции Россией с её данными преждевременно.

Напомним, ранее, 20 сентября, журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.