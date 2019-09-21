Лозанна, Швейцария, , 13:44 — REGNUM Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) представит отчет о проверке базы данных московской антидопинговой лаборатории 24 сентября и поэтому обсуждать вопрос о манипуляции Россией с её данными преждевременно. Об этом 21 сентября рассказал представитель WADA по связям с общественностью.

«Было бы преждевременно обсуждать этот вопрос до того, как комитет по соответствию WADA представит свой отчет нашему исполнительному комитету в понедельник. Итоги доклада будут обнародованы по завершении встречи», — приводит РИА Новости слова представителя WADA.

Отметим, ранее, 20 сентября, журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.