Лас-Вегас, США, , 09:14 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Тайсон Вудли, являющийся бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе, намерен получить право на участие в поединке с чемпионом UFC в легком весе — российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

«Я хочу провести бой с Хабибом. У меня лучшая статистика по защите от тейкдаунов. Таких соперников, как он, мало», — приводит слова Вудли TMZ.

Также американец отметил, что возможность провести такой бой бывает только один раз в жизни и признался, что является фанатом Хабиба Нурмагомедова, которого считает «крутым».

При этом американец заявил, что он готов ради такого поединка снизить вес, для того чтобы провести бой с российским бойцом в промежуточной весовой категории.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о своем желании встретится в поединке с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедрвым заявил американский боец Джастин Гэтжби, одолевший досрочно Дональда Серроне на турнире UFC Fight Night 158 в Ванкувере.

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