Махачкала, , 12:38 — REGNUM Благотворительный фонд американского бойца смешанного стиля (ММА) Дастина Порье выразил благодарность российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, являющемуся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, за его щедрое пожертвование.

Хабиб Нурмагомедов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Спасибо Хабибу Нурмагомедову за щедрое пожертвование фонду The Good Fight», — говорится в официальном Twitter благотворительного фонда Дастина Порье.

Также в сообщении указывается, что Хабиб Нурмагомедов является человеком слова и уточняется, что вклад российского бойца поможет многим людям.

Отметим, после поединка на турнире UFC-242 в Абу-Даби, на котором российский боец провел свою вторую удачную защиту титула чемпиона UFC) в легком весе, Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье обменялись футболками, после чего Нурмагомедов заявил, что продаст данную футболку, а средства от этого переведёт в благотворительный фонд Дастина Порье.