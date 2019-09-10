Москва, 10 сентября 2019, 14:53 — REGNUM Нейтральный статус предоставила 11 российским спортсменам Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом 10 сентября сообщается на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Отмечается, что нейтральный статус получили следующие спортсмены:
- Константин Шабанов (бег, 110 м с барьерами)
- Юлия Турова (спортивная ходьба, 20 км)
- Анна Тропина (бег, 3000 м)
- Сардана Трофимова (марафон)
- Дмитрий Сорокин (тройной прыжок)
- Анатолий Рыбаков (5000/10 000 м)
- Владислав Панасенков (метание копья)
- Ирина Иванова (прыжок с шестом)
- Наталья Аксенова (прыжки в высоту)
- Ксения Аксенова (400м)
- Михаил Акименко (прыжки в высоту).
На сегодняшний день право принимать участие в международных стартах есть у 129 российских легкоатлетов.
Напомним, в ноябре 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА в организации из-за допинговых скандалов. С тех пор российские легкоатлеты выступают под нейтральным флагом, несмотря на то, что в 2018 году WADA восстановило статус РУСАДА.
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