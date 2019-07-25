Москва, , 10:07 — REGNUM

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене возглавила общий мировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщается на сайте организации.

Ласицкене вышла на первую строчку рейтинга, набрав 1433 очка. Второе место занимает кенийская бегунья на 3000 метров с препятствиями Беатрис Чепкоеч, у которой 1426 очков. Замыкает тройку голландская бегунья Сифан Хассан (1500 и 5000 метров), у неё 1424 очка.

Отметим, что Ласицкене стала первой представительницей России, которой удалось занять первое место в общем рейтинге IAAF.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ласицкене выиграла золото на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах. Ранее она победила на 16-ти турнирах подряд.

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