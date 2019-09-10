Париж, , 07:16 — REGNUM Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер в условиях секретности доставлен в парижский госпиталь им. Жоржа Помпиду. Об этом пишет газета Le Parisien.

По данным издания, Шумахер прибыл в отделение интенсивной терапии отделения сердечно-сосудистой хирургии 9 сентября в 15:40. Известного пациента перенесли на носилках под темно-синим покрывалом, чтобы скрыть от глаз любопытствующих. Его сопровождала большая группа медицинского персонала. По запросу газеты госпиталь не стал подтверждать или опровергать прибытие Михаэля Шумахера.

Как сообщало ИА REGNUM, после ухода из королевского класса автоспорта Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах в канун 2014 года. Спустя полгода было объявлено, что он вышел из комы. С тех пор информация о его здоровье не распространяется его семьей. Спортивную славу Шумахера отстаивает его сын Мик Шумахер: в настоящее время 20-летний пилот успешно выступает в чемпионате «Формула-2».

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