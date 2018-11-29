Немецкий архиепископ рассказал о состоянии Михаэля Шумахера

Берлин, , 15:18 — REGNUM Немецкий архиепископ Георг Гэнсвайн нарушил молчание о состоянии здоровья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, получившего тяжелейшую черепно-мозговую травму декабре 2013 года. Своими откровениями он поделился с изданием Bunte.

Гэнсвайн, самый высокопоставленный представитель немецкой католической церкви в Ватикане, посетил дом семьи Шумахер в Швейцарии летом 2016 года. Он заявил, что не будет давать слишком личной, частной информации. Однако описание встречи с Михаэлем Шумахером позволяет сделать выводы о его состоянии.

По его словам, Михаэль Шумахер был доставлен в комнату терапевтом. Священник взял его за руки и отметил, что они были теплые.

«Чувствуется, что он воспринимает встречи, что он ведет с собой внутренний монолог. Можно почувствовать, что близость семьи важна для него», — сказал Гэнсвайн.

«Его лицо таково, каким мы все его знаем. Разве что стало немного полнее», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, после выхода Михаэля Шумахера из комы его семья и менеджер объявили, что не будут давать комментарии о его состоянии.

В этом году 19-летний сын немецкого гонщика Мик Шумахер завоевал чемпионский титул в «Формуле-3»

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