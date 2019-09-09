Тампере, , 07:49 — REGNUM Сборная Италии одержала победу над командой Финляндии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

У итальянцев голы забили Чиро Иммобиле на 59-й минуте и Жоржиньо, реализовавший пенальти на 79-й минуте. В составе финской команды отличился Теему Пукки с пенальти на 72-й минуте.

В настоящее время сборная Италии лидирует в группе J, имея в активе 18 очков. Далее идёт сборная Финляндии с 12 очками.

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