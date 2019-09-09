Тбилиси, , 07:30 — REGNUM Сборная Грузия сыграла вничью с командой Дании на отборочном матче чемпионата Европы по футболу Евро-2020, передает 9 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

Отборочный матч закончился со счетом 0:0. В группе D Дания занимает вторую строчку с девятью очками, Грузия — четвертое место с четырьмя очками. На первом месте расположилась Ирландия, на третьем — Швейцария.

Отметим, следующий матч в рамках квалификации Евро-2020 состоится 12 октября: Грузия сыграет с Ирландией, Дания с Швейцарией. 15 октября состоятся матчи Швейцария — Ирландия, Гибралтар — Грузия.

Читайте также: Сборная Армения по футболу включилась в борьбу за место на Евро