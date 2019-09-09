Нью-Йорк, США, , 07:26 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финальном матче Открытого чемпионата США — US Open. Встреча, продолжавшаяся 4 часа 50 минут, завершилась со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Медведев 14 раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету Надаля пять эйсов, пять ошибок на подаче и 6 из 21 брейк-пойнтов.

Отметим, что для российских теннисистов это финал стал первым на турнирах «Большого шлема» за лет. В 2005 году Марат Сафин вышел в финал Australian Open, где обыграл Роджера Федерера.

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