Нью-Йорк, США, , 09:22 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл итальянского спортсмена Маттео Берреттини в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open), проходящего в Нью-Йорке.

Испанец уверенно обыграл итальянца в трех сетах со счетом 7:6 (8:6), 6:4, 6:1.

Теннисисты провели на корте 2 часа 39 минут. За это время Надаль 4 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и смог реализовать 3 из 16 возможных брейк-пойнтов. Его соперник за это же время подал навылет 9 раз, дважды ошибся при подаче и не смог реализовать ни одного брейка.

Отметим, соперником Рафаэля Надаля в финале турнира US Open станет российский теннисист Даниил Медведев, который ранее в другом матче полуфинала одержал верх над представителем Болгарии Григором Дмитровым и впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира серии «Большого шлема».