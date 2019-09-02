Лос-Анджелес, США, , 10:49 — REGNUM «Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел поражение от «Сиэтл Саундерс» в матче американской лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 3:4.

Златан Ибрагимович Tasnim News Agency

В составе «Гэлакси» голы на счету нападающих Златана Ибрагимовича и Уриэля Антуны, ещё один гол на счету защитника Йоргена Скьелвика.

В составе «Сиэтла» дубль оформил полузащитник Кристиан Ролдан. Также по одному мячу забили форварды Рауль Руидиас и Джордан Моррис.

Отметим, что Ибрагимович забил 23 гола в 23 матчах, он занимает второе место в списке бомбардиров MLS.

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