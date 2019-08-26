Лос-Анджелес, США, , 10:43 — REGNUM

«Лос-Анджелес Гэлакси» сыграл вничью с «Лос-Анджелесом» в матче американской лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 3:3.

В составе «Гэлакси» дубль оформил шведский нападающий Златан Ибрагимович, ещё один гол на счету форварда Кристиана Павона.

У «Лос-Анджелеса» дубль в активе нападающего Латифа Блессинга, а также гол на счету Карлоса Велы.

Отметим, что для Ибрагимович оформил третий дубль в трёх матчах подряд. Всего в чемпионате на его счету 22 гола в 22 матчах, он занимает второе место в списке бомбардиров MLS.

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