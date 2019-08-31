Москва, , 18:52 — REGNUMМосковский «Локомотив» на своем поле уступил «Ростову» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 1:2, прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Героем встречи в составе гостей стал нападающий Эльдор Шомуродов, который оформил дубль. У хозяев поля голевыми действиями отметился полузащитник Антон Миранчук.

Отметим, что после восьми матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Клуб «Локомотив», набравший 14 баллов, находится на третьей позиции.

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