Самара, , 21:15 — REGNUM

Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 1:2, прошла на «Самара-Арене».

Болельщик Спартака Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе хозяев поля мяч забил Александр Соболев, у гостей голевыми действиями отметились Джордан Ларссон и Гус Тил.

Отметим, что после семи матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Клуб «Крылья Советов», набравший шесть баллов, находится на тринадцатой позиции.

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