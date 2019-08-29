Милтон-Кинс, Великобритания, , 13:49 — REGNUM

На болидах пилота «Ред Булл» Александра Албона и российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята будут установлены новые двигатели. Об этом заявил глава автоспортивного отделения «Хонды» Тойохару Танабе, сообщает Honda F1.

По словам Танабе, в команде намерены достичь повышения надёжности и эффективности и добиваться более высоких результатов.

Отмечается, что болиды получат уже четвёртые версии двигателей. Поэтому Албон и Квят будут оштрафованы на Гран-при Бельгии.

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