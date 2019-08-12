Милтон-Кинс, Великобритания, , 14:44 — REGNUM

Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят останется в команде «Торо Россо». Об этом сообщает Red Bull Racing.

Отмечается, что команда «Ред Булл» приняла решение перевести французского гонщик Пьера Гасли в «Торо Россо» из-за слабых результатов.

Его место в «Ред Булл» с займёт таиландский новичок команды Александер Албон. Таким образом, Квят останется в «Торо Россо» и станет напарником Гасли.

Напомним, в настоящее время Квят занимает девятое место в общем зачёте, на его счету 27 очков. У Албона 16 очков. Гасли набрал 63 балла.

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